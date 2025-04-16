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تعهدت بضخ 7.5 مليار دولار.. تطور الاستثمارات القطرية بمصر في 10 سنوات "رسم تفاعلي"

12:23 م الأربعاء 16 أبريل 2025

قطر

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كتبت- منال المصري:

تعهدت دولة قطر بضخ حزمة استثمارية بنحو 7.5 مليار دولار في مصر خلال الفترة المقبلة بأكثر من ضعف استثماراتها خلال آخر 10 سنوات.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن الاستثمارات القطرية في مصر سجلت نحو 3.5 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

وتأتي دولة قطر في المرتبة الخامسة على مستوى الدول الخليجية والعربية بعد الإمارات والسعودية وتونس والكويت، وفق بيانات المركزي.

جاء تعهد قطر خلال جولة خليجية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي سملت قطر والكويت في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة.

وبدأ الرئيس الجولة الخليجية بزيارة رسمية إلى الدوحة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

ومن 2020 بدأت الاستثمارات القطرية ترتفع في مصر مع بوارد المصلحة بين الدولتين والتي التوقيع عليها في 2021 وأطلق عليها "العلا".

ويقدم "مصراوي" في الرسم التفاعلي التالي تطور الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر:

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قطر الاستثمارات القطرية بمصر البنك المركزي
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