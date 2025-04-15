في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
11:09 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر بقيمة تتراوح بين 7 و 8 قروش، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الدولار خلال منتصف التعاملات
البنك الأهلي المصري: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع .
بنك مصر: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
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