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الدولار يتراجع من مستواه القياسي مقابل الجنيه ويفقد 46 قرشا في بداية التعاملات

10:45 ص الخميس 10 أبريل 2025

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار من مستواه القياسي مقابل الجنيه ليفقد 44 و46 قرشًا، في 4 بنوك، خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته ببداية تعاملات اليوم، ليتراجع من مستواه القياسي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.17 جنيه للشراء، و51.27 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.16 جنيه للشراء، و51.26 جنيه للبيع، بتراجع 46 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.16 جنيه للشراء، و51.26 جنيه للبيع، بتراجع 46 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.18 جنيه للشراء، و51.28 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا للشراء والبيع.

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الدولار يتراجع من مستواه القياسي مقابل الجنيه ويفقد 46 قرشا
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