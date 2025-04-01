في إجازة العيد.. خطوات شراء الشهادات والودائع إلكترونيا بالبنوك

كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك للعملاء شراء شهادات ادخار وودائع في أيام إجازة عيد الفطر على مدار 24 ساعة من خلال خدمتى الإنترنت والموبايل البنكي عبر خطوات بسيطة.

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك 6 أيام متتالية بمناسبة عيد الفطر حتى يوم الأحد القادم، على أن تستأنف عملها يوم الاثنين القادم.

ويتم احتساب العائد على الشهادات والودائع التي تم إصدارها في إجازة العيد بدءا من أول يوم عمل تالٍ لشراء هذه الشهادات بالبنوك.

ويتم الحصول على خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا لأي عميل لديه حساب مصرفي في البنك للتعامل عليه إلكترونيا بدلا من الذهاب للفروع.

وتتيح خدمتا الإنترنت والموبايل البنكي التعامل على نفس الخدمات المصرفية، فالأولى تعمل بالدخول عليها من جهاز الكمبيوتر على الموقع الإلكتروني للبنك، أما الثانية فيتم استخدامها عبر الموبايل بعد تحميل التطبيق الخاص بها من على المتجر الإلكتروني للبنك الذي يتعامل معه العميل، لكن بعض البنوك تتيح خدمة واحدة منهما وبنوك أخرى تقدم الخدمتين.

ويقدم مصراوي خطوات إصدار شهادات ادخار أو ودائع من البنوك خلال إجازة عيد الفطر عبر خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر سواء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك (الإنترنت البنكي) أو من التطبيق على الهاتف المحمول (الموبايل البنكي).

- اختيار المنتج من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات أو الودائع.

- تحديد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة.

- تحديد قيمة الشراء.

- تعليمات الاستحقاق يتم اختيار منها تجدد أو لا تجدد.

- اختيار نوع الحساب لصرف عائد الشهادة عليه حسب دورية صرف العائد.

- الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة.

- ستظهر شاشة بكافة بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل.

- تظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه، ويتم إرسال تأكيد على العنوان الإلكتروني المسجل للعميل في البنك.