خدمات بنكية ملهاش آخر.. بنك التعمير والإسكان يتألق بحملة إعلانية استثنائية خلال شهر رمضان

إعلان تحريري

‏‎

في بداية شهر رمضان المبارك، أطلق بنك التعمير والإسكان حملته الإعلانية الرمضانية تحت شعار "بنك التعمير والإسكان... خدمات بنكية ملهاش آخر"، بمشاركة النجوم خالد النبوي، وأسماء جلال، وأحمد مالك، ويعكس هذا التنوع في اختيار البنك للنجوم المشاركين في حملته الإعلانية قدرته على تلبية احتياجات كافة العملاء من مختلف الفئات والأعمار.

كما تشير الحملة إلى رسالة البنك الأساسية، وهي تنوع وتكامل خدماته، والتي لا تقتصر فقط على الإسكان والتمويل العقاري، بل تشمل أيضاً خدمات متعددة منها منتجات التجزئة المصرفية، والخدمات الرقمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الشركات الكبرى وغيرها.

‏‎حققت الحملة نجاحاً غير مسبوق، حيث تخطى معدل مشاهدات الإعلان أكثر من ١٢٠ مليون مشاهدة على فيسبوك حتى اليوم السادس منذ انطلاق الحملة، مما يعكس التفاعل الجماهيري الكبير والإقبال الواسع الذي حظيت به.

‏‎#بنك_التعمير_والإسكان

‏‎#خدمات_بنكية_ملهاش_آخر