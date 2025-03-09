تراجع في بنكين.. سعر الدولار ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأحد ، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء، و 50.73 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.