تراجع في بنكين.. سعر الدولار ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأحد ، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء، و 50.73 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
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