في 8 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 8 بنوك، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء، و 50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.67 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.71 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و50.81 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.