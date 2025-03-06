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ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:30 ص الخميس 06 مارس 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.


سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم


البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.


بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش.


البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر بنك الإسكندرية
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