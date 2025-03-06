ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم



البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.



بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش.



البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.