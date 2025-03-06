ارتفاع سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك الإسكندرية: 13.47 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.47 جنيه للشراء ، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
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