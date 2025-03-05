سعر الريال السعودي للشراء يتراجع في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي للشراء في 3 بنوك، بينما استقر في بنك التجاري الدولي ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.51 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.51 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و13.51 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء ، و13.51 جنيه للبيع.
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