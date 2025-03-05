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سعر الريال السعودي للشراء يتراجع في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:25 ص الأربعاء 05 مارس 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي للشراء في 3 بنوك، بينما استقر في بنك التجاري الدولي ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرش، و13.51 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و13.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء ، و13.51 جنيه للبيع.

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