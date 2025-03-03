منهما الأهلي ومصر.. عمولة السحب والاستعلام من ماكينات ATM في البنوك على غير العملاء

كتبت- منال المصري:

تقر البنوك رسوما على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد على عملائها في حال استخدامه بطاقة الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل في ماكينة بنك آخر غير تابع له والتي تتباين من بنك إلى آخر.

أما في حال استخدام العميل ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة لا يتم إقرار أي رسوم ويتم تقديم الخدمة مجانا لاتمام عملية السحب من نفس الماكينة التابعة للبنك.

ورفع بنك كريدي أجريكول مصر رسوم السحب النقدي باستخدام بطاقات الخسم المباشر "دبت كارد" من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى إلى 12 جنيها بدلا من 5 جنيهات كسائر البنوك الأخرى، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

أما البنك المصري الخليجي قرر فرض رسوم 10 جنيهات عن الاستعلام عن الرصيد في حال استخدام أحد عملائه ماكينة بنك آخر غير تابعة له، مع استمرار رسوم 5 جنيهات على السحب النقدي دون تغيير.

وتطبق رسوم السحب النقدي على كل سحبة على غير العملاء حيث يبلغ الحد الأقصى للسحبة الواحد 4 آلاف جنيه.

في السطور التالية يقدم "مصراوي" رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد في 10 بنوك.

البنك الأهلي:

رسوم السحب النقدي: 5 جنيهات لكل سحبة.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.

بنك مصر:

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان.

البنك التجاري الدولي

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانا.

بنك QNB

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

بنك كريدي أجريكول

عمولة السحب النقدي: 12 جنيها.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.

بنك الإسكندرية

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

البنك العربي يالأفريقي الدولي

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانا.

البنك المصري الخليجي

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 10 جنيهات.

بنك "SAIB"

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.

بنك القاهرة

عمولة السحب النقدي: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات.