تراجع بنحو 111مليون دولار.. تحسن طفيف بمستوى الدين الخارجي لمصر بنهاية 2024

كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 0.07% خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الثالث بنفس العام.

كانت ديون مصر انخفضت خلال النصف الثاني من العام المالي السابق بنحو 14 مليار دولار من يناير إلى يونيو 2024 بفضل تدفقات صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.

وتسلمت مصر خلال النصف الأول من العام الماضي من الإمارات 24 مليار دولار بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر وهو ما ساهم في خفض الدين الخارجي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في تصريحات أمس، إن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار سنويا.