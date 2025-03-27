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انخفاض سعر الريال السعودي اليوم في 4 بنوك

10:33 ص الخميس 27 مارس 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في بنك القاهرة، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.41 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.41 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.44 جنيه للشراء، و 13.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.43 جنيه للشراء ، و13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

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