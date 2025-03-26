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انخفاض الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي.. أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

11:18 ص الأربعاء 26 مارس 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.62 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و134.27 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.73 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و71.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.04 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و164.32 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا.

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