إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم

11:03 ص الخميس 20 مارس 2025

سعر الريال السعودي اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي ارتفاع سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان