ارتفاع سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.