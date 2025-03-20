ارتفاع سعر الريال السعودي خلال تعاملات البنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.
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