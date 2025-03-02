العملات المشفرة تتكبد خسائر ضخمة بعد أكبر عملية اختراق في آخر 7 أيام

كتبت- أمنية عاصم:

تعرضت العملات المشفرة إلى نزيف من الخسائر خلال آخر 7 أيام بعد تنفيذ أكبر عملية اختراق لأهم منصة لتداول العملات المشفرة وسرقة مبالغ ضخمة قبل أن تشهد تحسنا طفيفا خلال تعاملات آخر 24 ساعة.

كانت منصة منصة Bybit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، تعرضت لاختراق أمني ضخم أدى إلى سرقة مبالغ ضخمة 1.5 مليار دولار من رموز الإيثريوم، مما يجعلها أكبر عملية قرصنة في تاريخ صناعة العملات المشفرة؛ وفقًا للتقرير المنشور على موقع سكاي نيوز.

وبحسب موقع كوين ماركت كاب، يقدم مصراوي أشهر 7 أسعار للعملات المشفرة الأوسع انتشارا حتى كتابة التقرير اليوم:

تراجعت العملة الرقمية بتكوين تراجعت 10.65% خلال تعاملات أسبوعية إلى نحو 85.96 ألف دولار.

وهبطت عملة إيثريوم بنسبة 20.19% خلال تعاملات أسبوعية لتسجل نحو 2.23 ألف جنيه .

على نفس الخطى هبطت عملة إكس أر بي بنسبة 12.01% لتسجل 2.26 دولار.

تراجعت عملة بي إن بي انخفاضًا بنسبة 8.12% خلال تعاملات أسبوعية لتسجل نحو 607.94 دولار.

وتراجعت عملة دوجكوين بنسبة 15.34% خلال تعاملات أسبوعية لتسجل نحو 0.20 دولار.

وبلغت خسائر عملة ترامب بنحو 12.76% خلال تعاملات أسبوعية لتسجل نحو 14.14 دولار دولار.