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منها الدينار الكويتي..ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

11:01 ص الأحد 02 مارس 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات العربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.76 جنيه للشراء، و 13.80 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.83 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشًا ، و134.52 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.84 جنيه للشراء، و 13.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.84 جنيه للشراء بزيادة 9 قروش، و 71.61 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 163.30 جنيه للشراء بزيادة 23 قرشًا، و164.14 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.38 للشراء و 36.44 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.

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