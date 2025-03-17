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سعر الدولار اليوم يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

04:00 م الإثنين 17 مارس 2025

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.57 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

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