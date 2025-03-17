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المركزي يبيع سندات خزانة بـ 12 مليار جنيه اليوم

01:03 م الإثنين 17 مارس 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يسعى البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى بيع سندات خزانة للعائد الثابت أجل عامين و3 سنوات بقيمة 12 مليار جنيه، وفق البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

الأسبوع الماضي باع البنك المركزي سندات خزانة تتخطى الـ17 مليار جنيه بأكثر من المستهدف المطلوب بقيمة 10 مليارات جنيه.

وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية متوسط الأجل تستخدمها وزارة المالية لجمu سيولة لسد نفقاتها بفعل عجز الموازنة.

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البنك المركزي بيع سندات خزانة وزارة المالية
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