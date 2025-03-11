سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.