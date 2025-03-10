المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من البنك المركزي يهبط إلى 10% في فبراير

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري هبوط المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.



وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.



والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن اليوم هبوط معدل التضخم العام على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.



ولا يعني تراجع معدل التضخم انخفاض أسعار السلع ولكن ارتفاعها بوتيرة أقل.

ويستبعد البنك المركزي عند إعداد التضخم من جانبه أسعار السلع شديد التقلب مثل الخضروات والفاكهة وكذلك أسعار البنزين والسولار بخلاف التضخم الصادر من التعبئة العامة والإحصاء.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من 2026 على أن يتراجع إلى 3% و7% خلال الربع الأخير في 2028.