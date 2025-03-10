انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء ، و 13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.78 جنيه للشراء ، و 134.45 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء، و 13.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.81 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش ، و 71.46 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرش.

سعر الدينار الكويتى: 163.42 جنيه للشراء بتراجع 11 قرش ، و164.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.31 للشراء و 36.38 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.