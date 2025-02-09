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زاد 900% .. تطور الحد الأدنى للأجور في 14 عاما: من 700 لـ7000 (تفاعلي)

06:38 م الأحد 09 فبراير 2025

تطور الحد الأدنى للأجور

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كتبت- منال المصري:

زاد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص على مدار 14 عاما 900% من 700 جنيه في 2011 إلى 7 آلاف جنيه لمواجهة الضغوط الاقتصادية، وفق قرارات المجلس القومي للأجور والبيانات الأرشيفية.

أعلن المجلس القومي في اجتماعه اليوم برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.6% إلى 7000 ألف جنيه بدلا من 6000 آلاف جنيه على أن يبدأ تنفيذه بداية من شهر مارس المقبل، وفق بيان له اليوم.

ويأتي القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإتاحة حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق.

كما قرر القومي للأجور تتضمن تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.

ووضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، لأول مرة بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وبالزيادة الجديدة للحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شهدت الفترة منذ تحديد الحد الأدنى للأجور في يوليو 2011، عند 700 جنيه، 10 زيادات في أكثر من 13 عاما ليرتفع بنحو 900% بعد قرار اليوم.


ويرصد مصراوي رحلة الحد الأدنى للأجور منذ تحديده في يوليو 2011 وحتى الآن:

يوليو 2011: 700 جنيه

يناير 2014: 1200 جنيه

يوليو 2019: 2000 جنيه

يوليو 2021: 2400 جنيه

أبريل 2022: 2700 جنيه

أكتوبر 2022: 3000 جنيه

أبريل 2023: 3500 جنيه

أكتوبر 2023: 4000 جنيه.

مارس 2024: 6000 جنيه.

مارس 2025: 7000 جنيه.

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