تتخطى 9 مليارات جنيه.. أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي ترتفع 93% خلال 2024

كتبت- منال المصري:

زاد صافي أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر 93% خلال 2024 لتتخطى نحو 9 مليارات جنيه مقارنة بنحو 4.67 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال المصرف المنشورة بالبورصة اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 70.9% خلال 2024 إلى نحو 15.25 مليار جنيه مقابل نحو 8.92 مليار جنيه قبل عام.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وهو ما ساهم في انتعاش نمو أرباح البنوك بدعم زيادة الفائدة على القروض والتمويلات على الشركات الكبرى والأفراد.

وبحسب النتائج أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي، فإن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زاد 21.6% خلال 2024 إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقابل نحو 1.56 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وزاد رصيد ودائع العملاء بنحو 57.4% خلال 2024 إلى نحو 199.98 مليار جنيه مقابل نحو 127 مليار جنيه قبل عام، وفق نتائج أعمال المصرف.

فيما ارتفع إجمالي رصيد محفظة تمويلات وتسهيلات العملاء (بعد خصم خسائر الائتمان المتوقعة) 50.2% خلال 2024 إلى نحو 95.63 مليار جنيه مقابل نحو 63.62 مليار جنيه قبل عام.

ويعمل مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر تحت رخصة شركة مساهمة مصرية، ويعد ضمن 4 بنوك إسلامية تقدم الخدمات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية وهي البركة وفيصل الإسلامي وبيت التمويل الكويتي.