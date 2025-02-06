31 % زيادة في السيولة المحلية بمصر خلال 2024 لتتخطي 11.63 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر

كتبت- منال المصري:

معدل السيولة المحلية "M2" في مصر يرتفع بنسبة 31% خلال عام 2024 إلى نحو 11.63 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 8.87 تريليون جنيه قبل عام، بحسب بيانات البنك المركزي المصري

يُعرف المركزي السيولة المحلية M2 هي التي تتكون من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة

تزامن الارتفاع في معدل السيولة مع مواجهة المركزي المصري ضغوطاً تضخمية على مدار العام الماضي بفعل ضغوط تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية قبل أن يشهد معدل التضخم تحسنا خلال آخر شهرين.

للمرة الثانية على التوالي تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 24.1% خلال ديسمبر الماضي من 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.