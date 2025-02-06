تعرف على سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.