تعرف على سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
10:12 ص الخميس 06 فبراير 2025
كتبت- آية محمد:
استقر سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.
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