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تعرف على سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:12 ص الخميس 06 فبراير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- آية محمد:

استقر سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

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