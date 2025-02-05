تراجع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار 4 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.15 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و163.28 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.67 جنيه للشراء، و13.71 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.94 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و133.58 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.76 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 70.37 جنيه للشراء، و70.95 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 35.92 للشراء و 35.98 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.