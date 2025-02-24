بالشراكة مع مجموعة من البنوك الأردنية.. "بساطة" تستحوذ على حصة إضافية في شركة مدفوعاتكم

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية زيادة حصتها إلى 25% في شركة مدفوعاتكم، وهي إحدى الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني في الأردن، وذلك لتعزيز تواجدها في السوق الأردني.

ويأتي هذا التوسع، وفق بيان الشركة اليوم، في إطار التزام بساطة المستمر بتطوير قطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة وتعزيز الشمول المالي، فضلا عن دعم البنية التحتية للمدفوعات في الأردن.

وقد عقدت الشراكة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الأردنية الكبرى، ومن بينها البنك الأردني الكويتي وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو تطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي في المملكة.

وجاء الإعلان الرسمي عن الاستحواذ خلال اجتماع عُقد في البنك المركزي الأردني، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الجهات المعنية والمساهمين الرئيسسين.

وإلى جانب حصة استحواذ بساطة، شهدت الصفقة انضمام مستثمرين جدد إلى مدفوعاتكم، من بينهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (بحصة قدرها 7%)، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الإسلامي الأردني، والبنك الأردني الكويتي. وبموجب هذه الشراكة، أصبحت البنوك الأردنية تمتلك أكثر من 50% من أسهم شركة مدفوعاتكم، مما يعزز دورها كمحرك أساسي للقطاع المالي داخل المملكة.

وتركز الشراكة الجديدة على تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، كما تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أدوات مالية رقمية تساعد تلك الشركات على تحسين الكفاءة وتحقيق النمو.

قال علاء الدين سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة إنه من خلال هذه الشراكة، سنتمكن من توسيع نطاق خدماتنا، وطرح حلول مالية مبتكرة، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا في الأردن والمنطقة.

وقال المهندس ناصر صالح، رئيس مجلس الإدارة ومن مؤسسي شركة مدفوعاتكم إن هذه الشراكة تمثل تطورًا مهمًا في قطاع التكنولوجيا المالية الأردني وسيعمل على تعزيز الابتكار المالي، وتوسيع الخدمات المقدمة، وترسيخ مكانتهم كشركة عاملة في مجال حلول الدفع الرقمية.