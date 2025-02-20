البنك المصري لتنمية الصادرات يطلق خدمة "EWealth" لعملائه المميزين

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات"EBank" ، إطلاق خدمته المصرفية الجديدة "EWealth" التي تستهدف العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وتقدم لهم حلولًا مصرفية استثنائية.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار استراتيجية البنك لتعزيز خدماته المصرفية، من خلال تقديم حلول مالية متكاملة وكذلك في إطار إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية، عبر توفير باقات مصممة خصيصًا للفئات ذات الملاءة المالية العالية.

تشمل الامتيازات التي تقدمها "EHealth"، صالات مصرفية مخصصة لكبار العملاء في بعض فروع البنك، مما يوفر بيئة تضمن الخصوصية والراحة، أثناء إنجاز المعاملات المصرفية.

ويحظى العملاء المشتركين في الخدمة، بأولوية الرد عند الاتصال بخدمة العملاء من خلال فريق متواجد على مدار الساعة، لتقديم كافة الاستشارات التي يطلبها العملاء.

ومن بين الامتيازات التي يوفرها البنك لعملاء "EWealth"، خدمات الكونسيرج، التي توفر دعمًا متكاملًا لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم اليومية غير المصرفية، مثل حجوزات السفر والفنادق، وتنسيق الفعاليات والمناسبات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى، فضلًا عن ذلك يوفر البنك نظام انتظار خاص، لتلبية احتياجات العملاء المشتركين في الخدمة في الفروع بأقصى سرعة.

ويقدم البنك لعملاء "EWealth" تعريفة بنكية خاصة على المعاملات المصرفية، مثل التحويلات المالية، وإصدار الشيكات، والخدمات الاستثمارية، إلى جانب مزايا حصرية على الحسابات المصرفية والودائع وغيرها، بما يضمن لهم تجربة مصرفية تتماشى مع احتياجاتهم المالية وأسلوب حياتهم الفريد.

أكد الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك يسعى إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير أدوات استثمارية متطورة، تساعد العملاء على إدارة ثرواتهم بكفاءة، وتوفر خدمة "EWealth" مزايا خاصة تتيح للعملاء فرصًا استثمارية متنوعة، تلائم تطلعاتهم المالية المختلفة.

وأضاف أن خدمة EWealth ليست سوى خطوة ضمن رؤية البنك لتقديم حلول مصرفية ذكية، تتماشى مع احتياجات مختلف شرائح العملاء".

وشدد على أن البنك يواصل جهوده في تطوير خدمات تمويلية واستثمارية متكاملة تتماشى مع توجهات السوق المصري والعالمي، وتدعم جهود الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز من مكانة EBank كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي، ويؤكد دوره كشريك استراتيجي في دعم التنمية الاقتصادية.