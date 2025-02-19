تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 3 قروش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 8 بنوك، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، و مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.73 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشًا، و50.82 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
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