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تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الأربعاء

04:13 م الأربعاء 19 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين 3 قروش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 8 بنوك، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، و مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.73 جنيه للشراء بزيادة 11 قرشًا، و50.82 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

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