غدا المركزي يحسم سعر الفائدة.. مصرفيون يتوقعون أول قرار في 2025

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي خفض البنك المركزي سعر الفائدة غدا الخميس في أول اجتماع له خلال 2025 وسط تباطؤ معدل التضخم.

كان معدل التضخم تراجع للمرة الثالثة في يناير الماضي إلى 24% مقابل 24.1% في ديسمبر بفعل تأثير سنة الأساس.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة في ديسمبر الماضي للمرة السادسة على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وجاء ذلك بعد أن رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي منها 6% دفعة واحدة في مارس من أجل مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

أبرز توقعات المصرفيين

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 2% و4% الخميس مع استمرار معدل التضخم في اتجاه نزولي تأثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الدولار.

فيما رجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له في ظل استمرار معدل التضخم للتراجع ومساعدة القطاع الخاص على زيادة النمو.

أما محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، يرى أن المركزي سيبدأ بخفض سعر الفائدة بين 1 و2% بالاجتماع المقبل للعمل على تخفيف الأعباء من ارتفاع الفائدة على القطاع الخاص بعد تراجع التضخم.

التضخم واستقرار الجنيه عاملان حاسمان

أبدى عبد العال تفاؤله باستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الراهنة وهو ما يمهد الطريق أمام المركزي لخفض الفائدة دون مخاوف من التضخم بهدف دعم عجلة نمو القطاع الخاص.

شهد سعر الصرف استقرارا منذ بداية العام الجاري بعد أن شهد الجنيه ضغوطا خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ليرتفع الدولار من نحو 47 جنيها إلى فوق 51 جنيها قبل أن يتراجع قليلا بداية من العام الجاري.

وأوضحت الدماطي أن تراجع أسعار الفائدة يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكن ذلك يستلزم الإبقاء على سعر البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة بشهر أبريل تجنبا لزيادة التضخم.

وبحسب نجلة فإن تحول العائد على المدخرات بالجنيه إلى موجب يساعد المركزي في خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.

وبحسب نجلة فإن هذا الخفض يساعد المركزي المصري في تخفيف وطأة تكلفة الفائدة على القطاع الخاص والمزيد من الوقت لمراقبة تبعات قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على زيادة الأسعار عالميا.

وتوقع محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري في ظل تراجع معدل التضخم.