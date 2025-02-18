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ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الثلاثاء

04:50 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار بقيمة تتراوح بين قرش و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في 9 بنوك، بينما تراجع في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.62 جنيه للشراء بزيادة قرش، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

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