سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات الثلاثاء
10:34 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر صرف الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، تراجع قرش للشراء والبيع.
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