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ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

10:57 ص الجمعة 14 فبراير 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

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