ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
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