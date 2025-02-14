ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.