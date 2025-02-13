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أسعار الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

11:52 ص الخميس 13 فبراير 2025

الريال السعودي

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في بنك الإسكندرية، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع ، بزيادة 9 قروش.

بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.43 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و13.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

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