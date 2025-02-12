أرباح بنك كريدي أجريكول ترتفع 56% خلال 2024 إلى 8 مليارات جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب 56% خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 8 مليارات جنيه.

وبحسب بيان للبنك حول نتائج أعمال 2024، فإن صافي دخل الأعمال ارتفع 44% خلال 2024 على أساس سنوي، إلى نحو 13.75 مليار جنيه بدعم الأداء الإيجابي لمختلف خطوط الأعمال.

وارتفع إجمالي محفظة القروض خلال 2024 بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 52.2 مليار جنيه.

وسجلت ودائع العملاء ارتفاع 13% خلال 2024 على أساس سنوي، إلى نحو 95 مليار جنيه.

وبحسب بيانات البنك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 58% مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 7% على أساس سنوي، مدفوعة بقوة معدل نمو القروض.

فيما سجل معدل الحساب والأدخار إلى إجمالي الودائع 57%، بنسبة زيادة قدرها 6% على أساس سنوي.





















