بروتوكول بين التجاري وفا بنك و''مؤسسة تكاتف'' لدع

كتبت- منال المصري:

وقع معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي للتجاري وفا بنك إيجيبت بروتوكول تعاون مع مؤسسة تكاتف وتمثلها ميراي نسيم لتعميق الشراكة في مجال الفصول المجتمعية والتعليم الأساسي بالمناطق المهمشة والأكثر فقرا.

ووفقا لبيان البنك منشور على صفحته الرسمية "فيس بوك" اليوم، فإن حفل التوقيع جاء بحضور عبد الرفيع الهاشمي نائب العضو المنتدب، ومساعدي العضو المنتدب الدكتور أحمد منصور وأحمد درويش ووليد الوطني.

كما ضم الحضور سلمى حسين رئيس قطاع الموارد البشرية ومديري الإدارات ذات الصلة وهي لوسي العطار بإدارة الاستدامة والتمويل المستدام ورانيا الشافعي بإدارة الشمول المالي ومروة هريدي بإدارة تجربة العملاء ومراقبة الجودة، ونور علي مدير إدارة المسؤولية المؤسسية والتنمية المستدامة بالبنك.

وقالت نسيم "فخورة بانتمائي لمؤسسة تدعم المسؤولية المؤسسية والتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."