إعلان

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:42 ص 09/12/2025

سعر اليورو -أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.23 جنيه للشراء، و55.41 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك مصر: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.41 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.41 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.22 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و55.41 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.23 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.42 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو انخفاض سعر اليورو أسعار الصرف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة