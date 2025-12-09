البنك المركزي يسحب 103.35 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي 103.35 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة من 9 بنوك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بسعر 21.5% اليوم الثلاثاء.

يستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

لأول مرة منذ 4 أشهر عاد معدل التضخم على مستوى مدن مصر للارتفاع إلى 12.5% في أكتوبر من 11.7% خلال سبتمبر تأثرا بزيادة أسعار البنزين والسولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.