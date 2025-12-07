إعلان

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:41 ص 07/12/2025

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.17 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.49 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

بنك مصر: 55.22 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.54 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 55.19 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.5 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.16 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا، و55.48 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.14 جنيه للشراء، بتراجع 23 قرشًا، و55.48 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

