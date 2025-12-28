كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار أجل 3 سنوات ذات العائد المتغير بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

يرتبط سعر العائد على الشهادات متغيرة العائد بسعر الفائدة لدى البنك المركزي المصري يزيد ويقل وفق تحركات البنك المركزي المصري على عكس الشهادات ذات العائد الثابت التي تظل دون تغيير حتى انتهاء أجلها.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة خلال 2025 إلى 20% للإيداع و21% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير أجل 3 سنوات في 6 بنوك بعد قرار البنك المركزي.

شهادات البنك الأهلي: تراجع سعر الفائدة إلى 20.25% يصرف العائد كل 3 أشهر بدلا من 21.25%.

شهادات بنك مصر: انخفض سعر العائد إلى 19.95% للعائد اليومي بدلا من 20.75%.

شهادات البنك التجاري الدولي: تراجعت نسبة الفائدة إلى 19.75% بدلا من 20.75% يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك saib: تراجع سعر الفائدة إلى 19% للعائد اليومي و19.25% للعائد الشهري و19.75% للعائد السنوي بدلا من 20% و20.25% و20.75% على التوالي.

البنك العربي الأفريقي الدولي: انخفض سعر الفائدة إلى 19.25% للعائد اليومي و19.5% للعائد الشهري و20% للعائد السنوي بدلا من 20.25% و20.5% و21% على التوالي.

بنك التعمير والإسكان: تراجع سعر الفائدة إلى 17.5% للعائد الشهري، و17.75% للعائد الربع سنوي و18% للعائد النصف سنوي، بدلا من 18.5% و 18.75% و19% على التوالي.