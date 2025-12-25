سعر اليورو يتراجع مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر اليورو
تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و56.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك مصر: 55.96 جنيه للشراء، و56.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
بنك القاهرة: 55.96 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و56.12 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.
بنك الإسكندرية: 55.96 جنيه للشراء، و56.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.
البنك التجاري الدولي: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و56.14 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.