تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و56.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك مصر: 55.96 جنيه للشراء، و56.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك القاهرة: 55.96 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و56.12 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.96 جنيه للشراء، و56.12 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.96 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشًا، و56.14 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.