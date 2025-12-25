إعلان

السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

كتب : منال المصري

10:55 ص 25/12/2025

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط ترقب سوق المال والأعمال بخفض أو تثبيت الفائدة.

يعد اجتماع اليوم الثامن والأخير خلال 2025 بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

يتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم للتحوط من الضغوط التضخمية المرتقبة مع زيادة احتمالات خفض الفائدة.

كان معدل التضخم تباطأ على مستوى مدن مصر خلال نوفمبر الماضي إلى 12.3% من 12.5% في أكتوبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورجحت سهر الدماطي نائب رئيس بنك الأسبق، خفض المركزي لسعر الفائدة بين 1% و2% في اجتماعه اليوم مقللة من مخاطر الضغوط التضخمية بعد استيعاب زيادة تأثير زيادة البنزين والسولار.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 6.25% منذ 2025 على 4 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

