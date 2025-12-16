في إطار جهود هيئة قناة السويس لتطوير آليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءة إدارة المدفوعات، وقّعت الهيئة بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية (IDB) لإصدار بطاقات دفع متنوعة تشمل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية باسم الهيئة لموظفيها المعنيين بسداد المدفوعات، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من الاعتماد على النقد وتعزيز التحول الرقمي في المعاملات المالية.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان اليوم للبنك :"يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير منظومة العمل المالي والإداري، والاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية في إدارة المدفوعات".

واضاف ربيع إن إصدار بطاقات الدفع لموظفي الهيئة سيساهم في تعزيز كفاءة الأداء وتقليل التعاملات النقدية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وقال حسين رفاعي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بنك التنمية الصناعية (IDB) إن البنك يلتزم بتقديم أحدث الحلول المصرفية المبتكرة والمنتجات الإلكترونية الحديثة وفق المعايير الدولية، لضمان سهولة وسرعة المعاملات المالية لموظفي الهيئة.

وأكد رفاعى أن هذا البروتوكول يعكسالثقة المتبادلة بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد دور البنك في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي.