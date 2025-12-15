توقع سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الإصلاح الهيكلي لمصر يعتبر على المدى البعيد هو الأهم والأساس.

وأضاف في بيان للبنك اليوم، "إذا نجحت مصر في تنفيذ هذا الإصلاح، فقد يحقق ذلك نمواً بنسبة 8% ولكن في حال وجود أي تباطؤ في التنفيذ فسينعكس ذلك في الحد من النمو ويجعله عرضة للمزيد من الصدمات الجديدة في السنوات المقبلة".

وأشار سايمون إلى أنه "لا يزال الوقت مبكراً للتراخي، ولكن إعادة التوازن الجارية حالياً تمهد الطريق لحدوث انتعاش اقتصادي حقيقي في العام المقبل".

وجاءت كلمة ويليامز خلال استضافة بنك HSBC مصر جولة منتدى الخبراء الاقتصاديين العالميين السنوي الذي قام بتنظيمه في مصر الشهر الماضي حيث ضم ما يقرب من 300 من العملاء وكبار قادة قطاعات الأعمال والخبراء في مجال الأعمال.

كما جمع المنتدى نخبة من خبراءHSBC الاقتصاديين الحائزين على الجوائز لمناقشة التطورات الرئيسية التي تعمل على تشكيل الأسواق العالمية، وعلى التوقعات الإقليمية، وتأثير ذلك على مصر.

تحسينات اقتصادية ملموسة

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC في مصر، إن مصر تدخل في مرحلة جديدة من الاستقرار والفرص.

وأوضح أن برنامج الإصلاح قد بدأ يثمر عن تحسينات اقتصادية ملموسة.

وأشار ويلكوكس إلى أنه مع وضوح السياسات المالية والمرونة في بيئة العمل، نشهد تجدد الثقة لدى المستثمرين عبر مختلف قطاعات الأعمال والممرات التجارية.

"ويأتي دورنا الآن كقادة للأعمال في تعزيز هذا الزخم وتحويل الثقة إلى نمو ملموس طويل المدي"،وفق ما قاله ويلكوكس.

توقعات بالمزيد من خفض الفائدة في 2026

وفي حديثها عن التوجهات العالمية، قالت جانيت هنري، كبيرة الخبراء الاقتصاديين العالميين لدى HSBC: "مع استمرار استقرار معدل التضخم وتمتع الاقتصاد بالمرونة النسبية المدعومة بالحوافز المالية، يبدو أن الأسواق لا تزال تتوقع المزيد من الخفض في معدلات الفائدة في عام 2026."

ويواصل منتدى الخبراء الاقتصاديين العالميين دوره كمنصة تجمع بين الرؤى العالمية والفرص المحلية، مما يساعد العملاء والشركاء على مواكبة التغيير، وتوقع تغيرات السوق، وتحديد مسارات جديدة لتحقيق النمو المستدام. كما يؤكد هذا المنتدى دور HSBC كشريك موثوق، يدعم رؤية مصر طويلة المدي لتحقيق النمو المستدام والابتكار.