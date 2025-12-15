إعلان

عمومية بنك "saib" توافق على إصدار سندات بـ20 مليار جنيه لتمويل التنمية المستدامة

02:43 م 15/12/2025

كتبت- منال المصري:
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" على إصدار برنامج سندات بقيمة 20 مليار جنيه على أجل ثلاث سنوات بهدف تمويل أنشطة ومشروعات البنك للتنمية المستدامة.

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية، أن نطام طرح السندات ستكون بالنظام الخاص أو العام ويجوز أن يتضمن البرنامج أو أي من إصداراته إصدار سندات تمويل خضراء أو سندات لتمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة.

كما يجوز قيد كل أو أي من الإصدارات بالبورصة المصرية ("برنامج السندات") بغرض تمويل نشاط البنك وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتم سداد قيمة السندات من أصل وعائد من التدفقات النقدية للبنك.

وأضاف البنك في البيان أن الإصدار الأول سيكون بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه على شريحتين شريحة أولى مدتها 12 شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وشريحة ثانية مدتها بحد أقصى 60 شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

ووافقت الجمعية على تعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للإصدار؛ ومكتب حازم حسن محاسبون قانونيون ومستشارون (KPMG) كمراقب حسابات الإصدار؛ وشركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب كضا من تغطية الاكتتاب؛وشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، لتقييم درجة التصنيف الائتماني لكل من البنك والإصدار.

وكذلك تفويض أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه في التعاقد معهم وتحديد أتعابهم.

البورصة المصرية بنك SAIB البنك المركزي المصري الهيئة العامة للرقابة المالية

