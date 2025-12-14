أعلنت شركة حسن علام للإنشاءات، التابعة لمجموعة حسن علام، فوزها بعقد رئيسي، بقيمة 250 مليون دولار، من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد) أفريكسيم بنك)، لتنفيذ مشروع المركز الأفريقي للتجارة، في العاصمة الجديدة بالقاهرة.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن المشروع يشمل تنفيذ أعمال البناء والتشطيب ويتضمن العمل تشييد مبنى المقر الرئيسي للبنك، وفندقًا يضم 110 غرف.

وأضاف البيان ان المجمّع سيضم أيضا مجموعة واسعة من المرافق الحديثة ومركز مؤتمرات يتسع 750 مقعدًا، إضافة إلى قاعات ومساحات عرض متنوعة، ومتاجر ومطاعم مختلفة ومرافق وخدمية ومواقف سيارات تتسع 1200 مركبة.

ويغطي العقد الأعمال المدنية والبنية التحتية الشاملة، وأنظمة الخدمات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب تطوير المساحات الخارجية بتفاصيلها المعمارية والبيئية، فضلاً عن التوريد والتركيب الكاملين للأثاث والتجهيزا، وفقا للبيان.

توقع جورج إلومبي رئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك توقع استكمال المشروع خلال 36 شهراً، وأن يسهم في توفير نحو 8000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة الإنشاء، إضافة إلى نحو 1000 وظيفة خلال مرحلة التشغيل.