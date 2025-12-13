كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم" بنك وضع حجر الأساس الرسمي لمركز التجارة الأفريقي "AATC” والمركز الرئيسي بالقاهرة في مؤتمر صحفي اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري وجورج إلومبي رئيس أفريكسيم بنك وعددا من مسؤولي البنك.

ويأتي إنشاء مركز التجارة الأفريقي بالقاهرة ضمن رؤية استراتيجية تستهدف دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز حركة التجارة البينية، وتوفير منصة متكاملة لخدمات التجارة والتمويل والاستثمار، بما يسهم في تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويقع المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يضم المركز مرافق متطورة لاستضافة الفعاليات الاقتصادية والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب مكاتب ومراكز خدمات متخصصة للتجار والمستثمرين.

وأكد القائمون على المشروع أن مركز التجارة الأفريقي والمقر الرئيسي لأفريكسيم بنك يمثلان إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر، ودعماً مباشراً لجهود التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة.

ويعد مركز التجارة الأفريقي بالقاهرة هو مجمع أعمال مميز ومتعدد الوظائف، وسوف يحتضن المركز الرئيسي الجديد لبنك أفركسيم ويصبح بمثابة مركز شامل لخدمات التجارة والاستثمار والأعمال في أفريقيا؛ حيث يشمل مساحات إدارية راقية وفندق من فئة 4 نجوم يضم 117 غرفة فندقية ومرافق حديثة للمؤتمرات والمعارض ومطاعم ومساحات تجارية ومواقف للسيارات – والمكان كله مصمم من أجل تيسير الأعمال التجارية المتكاملة.