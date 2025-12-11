بنك "CIB" يطرح شهادة ادخار ثلاثية جديدة للمليونيرات بسعر فائدة 17.25%

أعلن البنك التجاري الدولي مصر "CIB" طرح شهادة ادخار جديدة للعائد الثابت ذات أجل 3 سنوات تحت اسم Premium للمليونيرات بسعر فائدة سنوي 17.25% وهي الأعلى على مستوى الشهادات لديه.

بحسب موقع البنك، فإن الحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه ويصرف العائد على الشهادة بشكل شهري.

كما يطرح البنك شهادات أخرى تخاطب شرائح مختلفة للعملاء منها:

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت "برايم" بسعر فائدة سنوي 14.75% ويصرف العائد يوميا، و15% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء من 100 ألف جنيه ومضاعفة الألف جنيه.

-شهادة "بلس" ثلاثية بسعر فائدة 15.25% يصرف العائد يوميا بحد أدنى للشراء 500 ألف جنيه ومضاعفة الألف جنيه.

-شهادة "بلس" الثلاثية للعائد السنوي 16% ويصرف العائد شهريا بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفة الألف جنيه.

-شهادة "بريميوم" الثلاثية للعائد الثابت بسعر فائدة 15.75% يصرف العائد يوميا ويبلغ الحد الأدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الآلف جنيه.