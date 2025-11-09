إعلان

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:15 ص 09/11/2025

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.56 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 12.56 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

