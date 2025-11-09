إعلان

تراجع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

10:58 ص 09/11/2025

سعر الريال السعودي

كتب- أحمد الخطيب:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 12.63جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.86 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.16 جنيه للشراء، و 125.73 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12 جنيهًا للشراء بتراجع قرشين، و13.03 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.22 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و 66.94 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 153.27 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و 154.47 جنيه للبيع، بتراجع 9 قرشًا.

